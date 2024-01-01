Министр экономразвития России и губернатор Прикамья обсудили меры поддержки бизнеса Поделиться Твитнуть

Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Пермского края Дмитрий Махонин провели встречу, на которой обсудили вопросы социально-экономического развития региона, поддержку бизнеса и реализацию крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор отметил, что Пермский край активно участвует в федеральных инициативах, что способствует привлечению дополнительных бюджетных средств, необходимых для финансирования инфраструктурных мероприятий. Это позволяет бизнесу развиваться более активно и повышать свои экономические результаты. В частности, регион уже приступил к применению механизма реструктуризации бюджетных кредитов, что позволило перенаправить освобожденные средства на строительство и реконструкцию дорог.

Стоит напомнить, что благодаря успешному выполнению инвестиционных проектов Пермский край смог избавиться от долгов по бюджетным кредитам на сумму почти 1,3 млрд руб.

«Пермский край эффективно использовал первую волну реструктуризации бюджетных кредитов и поддержал инвестиции, что помогает региону сохранять хорошие темпы развития и снижать свою долговую нагрузку. Надеемся, что этот опыт будет использован регионом и в рамках нового механизма списания 2/3 бюджетных кредитов, где высвобождаемые средства можно будет использовать на поддержку инвестиций и развитие инфраструктуры», – отметил Максим Решетников.

Дмитрий Махонин сообщил, что в регионе функционирует механизм приоритетных инвестиционных проектов. Инвесторы, заключившие соглашения на реализацию своих проектов в крае, могут рассчитывать на снижение налога на прибыль благодаря инвестиционному налоговому вычету (ИНВ), льготные условия для получения земельных участков и всестороннюю административную поддержку. Если на конец 2019 года статус приоритетных имели 28 инвестпроектов, то сейчас их число возросло до 102, а общий объём вложений превысил 600 млрд руб.

Также в данный момент разрабатывается механизм присвоения приоритетного статуса проектам в строительстве, направленным на создание жилья для сотрудников предприятий оборонной промышленности.

Кроме того, в Прикамье предусмотрена налоговая льгота на имущество для логистических комплексов площадью свыше 15 000 кв. м. В настоящее время в Прикамье реализуются 11 инвестиционных проектов в области логистики, включая крупный комплекс для ритейлера X5 и небольшие «лайт индастриал» объекты. Большинство из них смогут воспользоваться региональными налоговыми льготами.

С 2025 года механизм ИНВ будет значительно расширен. Предприятия обрабатывающей промышленности, реализующие проекты, способствующие повышению производительности труда, смогут сокращать налог на прибыль до 90% на затраты на создание и модернизацию основных фондов.

Организации, которые предоставляют финансовую или материальную поддержку образовательным учреждениям, смогут также воспользоваться налоговой льготой, снижая свои налоговые обязательства по прибыли на сумму до 50% от объёма средств или стоимости активов, переданных университетам, колледжам и школам. Это мера способствует развитию образовательной инфраструктуры и вовлечению предприятий в подготовку квалифицированных специалистов.

Особое внимание уделяется реализации проектов через механизм государственного частного партнерства. Благодаря этому в Прикамье создаются важные объекты для местных жителей – учебные заведения, медицинские учреждения, спортивные объекты. В настоящее время в регионе реализуется 104 проекта ГЧП. В рейтинге Министерства экономического развития России по степени развития ГЧП по итогам 2023 года Пермский край занимает одно из пяти ведущих мест. В 2020 году он находился на 13-й позиции.

Поддержка также оказывается малому и среднему бизнесу, который является основным работодателем в регионе.

«Несмотря на то, что для малого бизнеса традиционно действуют преференциальные налоговые режимы, на уровне региона принимаются дополнительные меры поддержки. Среди ключевых поддерживаемых категорий – новый бизнес, предприниматели, ведущие деятельность в отдельных приоритетных отраслях, резиденты индустриального парка, технопарка. Кроме этого, в текущем году принято решение поддержать еще одну важную отрасль – ИТ-сферу», – отметил губернатор.

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