«ЭнергосбыТ Плюс» запустил сервис по подписке на электронные квитанции за тепло и горячую воду Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Клиенты «Т Плюс» в Пермском крае получили возможность оформить подписку на получение квитанции за тепло и горячую воду на личную электронную почту на сайте «ЭнергосбыТ Плюс». Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти по ссылке, либо найти на главной странице сайта Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» кнопку для перехода в раздел «Квитанция по e-mail». В данном разделе достаточно указать ФИО, адрес квартиры и адрес электронной почты, на которую будет приходить платежный документ.

Квитанция, которая приходит на электронную почту, обладает рядом преимуществ. Во-первых, она защищена от внешнего воздействия, в отличие от бумажной версии, которая опускается в почтовый ящик. Электронная квитанция не намокнет, не выпадет из почтового ящика, не смешается с бумажным спамом. Кроме того, к ней не будет доступа посторонних людей, а значит личные данные клиента всегда будут под защитой.

Во-вторых, электронная квитанция приходит на несколько дней раньше бумажной и всегда доступна со смартфона или компьютера, поэтому оплату можно провести, даже находясь в командировке, в отпуске или на даче. Это позволит избежать появления долга за тепло и горячую воду.

В-третьих, электронные квитанции позволяют сберечь природу — отказ от бумажных квитанций сохранит деревья, из которых изготавливается бумага.

При необходимости на одну электронную почту можно оформить доставку квитанций по нескольким лицевым счетам.

«На сайте "ЭнергосбыТ Плюс" мы реализовали максимально простой и понятный формат, который позволит любому клиенту оформить подписку на доставку квитанции на электронную почту и отказаться от доставки бумажной версии. Помимо заботы о природе, электронная квитанция — это максимально простой и удобный способ провести оплату. Приглашаем всех опробовать наш новый сервис», — подчеркнул руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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