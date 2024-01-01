В Перми с начала года в ДТП погиб 21 человек За это время зарегистрировано 274 дорожных аварий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья, с начала года на территории Перми было зарегистрировано 274 дорожно-транспортных происшествия. В них 21 человек погиб и 269 получили травмы различной степени тяжести.

Неутешительная статистика обостряется увеличением количества аварий с участием пешеходов. Так, всего за две недели ноября уже произошло 29 случаев наездов на пешеходов. В двух инцидентах они погибли. При этом более 70 % ДТП случилось в тёмное время суток.

В связи с этим автоинспекторы призывают всех водителей и пешеходов неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

«Водителям не стоит отвлекаться во время движения, учитывать дорожные и метеорологические условия, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам», — отмечают в ведомстве.

Пешеходам нужно переходить дорогу только в установленных для перехода местах, а перед выходом на проезжую часть убедиться в своей безопасности. Также важно использовать световозвращающие элементы. Это помогает водителям увидеть на дороге человека.

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