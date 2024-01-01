ПГГПУ и дирекция кампуса «Будущее Пармы» провели фестиваль профессий для школьников Прикамья В профориентационном мероприятии приняло участие более 500 детей Поделиться Твитнуть

Фото: Дирекция кампуса мирового уровня «Будущее Пармы»

При поддержке Министерства образования и науки Пермского края, дирекции кампуса «Будущее Пармы», Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом (ПГГПУ) был организован фестиваль для более 500 школьников из разных территорий Прикамья «Prof-выбор. Есть множество путей». Мероприятие состоялось в рамках ежегодной выставки «Образование и карьера».

По данным организаторов, в событии приняли участие ребята из Перми, Красновишерска, Орды, Губахи, Лысьвы, Чайковского и других городов региона. Формат мероприятия позволил будущим абитуриентам составить собственное представление о профессиональных возможностях в естественнонаучном и социально-гуманитарном направлениях.

В ходе мероприятия школьники под руководством известных учёных, представителей крупных промышленных предприятий, образовательных учреждений, в том числе вузов-бенефициаров кампуса «Будущее Пармы», медиа-холдингов и экспертных сообществ узнали о востребованных специальностях. Например, инженера в медицине, ИТ-специалиста в музейном деле, химика в археологических экспедициях.

Перед ребятами выступили деканы исторического и физического факультетов Педагогического университета Дмитрий Шмуратко и Алексей Вяткин.

В формате игры школьники создали собственные карьерные маршруты — от школы, через среднее специальное или высшее образовательное учреждение до трудоустройства в организацию в Пермском крае. Помощь в составлении маршрутов ребятам оказали первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «УНИИКМ» Анатолий Шиляев, генеральный директор ООО «Научно-Инжиниринговый Центр «Пермяк» Евгений Генсон, специалист по профориентации Наталья Вязникова и другие эксперты.

Напомним, программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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