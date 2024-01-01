Алёна Бронникова Власти Прикамья не поддержали законопроект КПРФ о допльготах для детей войны Инициатива будет рассмотрена на ближайшей пленарке заксобрания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фракция КПРФ внесла в парламент Прикамья законопроект «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих в Пермском крае, и мерах их социальной поддержки». Документом предлагается ввести дополнительные льготы в виде права на внеочередной приём в медорганизациях и краевых госучреждениях социального обслуживания, а также право на бесплатное посещение учреждений культуры с сопровождающим один раз в месяц.

Инициатива была внесена ещё летом 2024 года, однако её рассмотрение переносилось несколько раз. Кроме того, губернатор и управление аналитической и законотворческой деятельности краевого парламента в своих заключениях по итогам рассмотрения документа посчитали принятие законопроекта нецелесообразным.

Отмечается, что в регионе с 2011 года для детей, чьи родители являлись военнослужащими и погибли в годы Великой Отечественной войны, действует ряд мер поддержки. Так, они имеют право на первоочередное оказание медпомощи, преимущественное пользование всеми видами услуг культурно-зрелищных учреждений и компенсацию проезда по территории РФ к месту гибели или захоронения родителей. Деньги на данные меры предусмотрены краевым бюджетом.

Также 99,5% жителей Прикамья, которые родились в 1928—1945 годах и сейчас являются пенсионерами, получают компенсации и выплаты как ветераны труда, инвалиды, труженики тыла, реабилитированные лица, ветераны труда Пермского края или пенсионеры, имеющие большой страховой стаж.

Отмечается также, что в прошлом году КПРФ уже вносила уже аналогичный по содержанию рассматриваемому законопроект, который был отклонён при рассмотрении его в первом чтении. Ряд замечаний был учтён, но в документе по-прежнему не учитывается установленное в действующем законодательстве правило, по которому при наличии у гражданина одновременно права на одну и ту же льготу, гарантию по различным основаниям и по различным нормативным правовым актам применяется только одно основание, за исключением отдельных случаев.

Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании краевого Законодательного собрания 28 ноября.

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