Александра Пермякова В Перми осудят пойманного без прав водителя-наркомана Молодой человек был ранее судим за кражи Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Ранее судимый за кражи 20-летний житель Перми обвиняется в совершении преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В августе этого года при патрулировании улиц на въезде в деревню Нестюково сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21150, за рулём которого находился 20-летний парень. Поведение водителя автоинспекторам показалось неадекватным.





Сотрудники Госавтоинспекции хотели проверить документы, однако оказалось, что их у гражданина нет, и что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.





«В результате освидетельствования состояние алкогольного опьянения не было подтверждено, поэтому госавтоинспекторы предложили молодому человеку пройти процедуру в краевом наркологическом диспансере. Химико-токсологическое исследование показало наличие в организме пермяка наркотического вещества», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.





После этого обвиняемый рассказал, что употреблял коноплю.









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