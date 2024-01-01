Жителя Прикамья будут судить за хищение 11 тысяч тонн песка в Югре Ему грозит до 10 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сотрудники ОМВД России по Нефтеюганскому району в Югре задержали работника организации по добыче песка. Мужчину подозревают в хищении полезных ископаемых в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным правооханителей, с июня по сентябрь этого года 67-летний пенсионер из Пермского края работал на КПП добывающей компании и продал за это время 11 тыс. тонн песка заинтересованным частным лицам.

Общая сумма ущерба составила свыше 3,5 млн руб.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. Одна из санкций за это преступление — лишения свободы до 10 лет.

На время предварительного следствия пермяку-пенсионеру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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