Подведены итоги Первенства Пермского края по плаванию Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

С 12 по 14 ноября в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь» прошло Первенство Пермского края по плаванию. 435 пловцов из 12 муниципалитетов региона боролись за право представлять Пермский край на всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» в Челябинске в начале декабря.

В общей сложности было разыграно 84 комплекта наград. Проведение соревнований поддержал филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Количество участников Первенства Пермского края по плаванию значительно превысило прошлогодний уровень. Вместе с ростом числа спортсменов усиливается и конкуренция. Так количество переходит в качество. Общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы больше наших пловцов попадало в сборную России.

Чемпионами соревнований по числу золотых медалей стали: Кирилл Панцырев из Перми — семь золотых медалей, Кира Манохина из Перми и Матвей Онянов из Березников — по пять золотых наград.

Состязания проходили в двух возрастных подгруппах: юноши и девушки 14-15 лет, имеющие разряд не ниже третьего спортивного, а также мальчики и девочки 11-13 лет, имеющие разряд не ниже первого юношеского. Борьба развернулась в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе были и четыре эстафеты 4х50 м.

Тимофей Пермяков, кандидат в мастера спорта, бассейн «БМ» (г. Пермь), победитель соревнований на дистанциях 50 и 100 м брассом, 50 и 100 м баттерфляем:

— В плавании мне больше всего нравятся соревнования. Это незабываемые эмоции, особенно если побеждаешь. Если не побеждаешь, то это стимул становиться лучше. Один из последних моих значимых результатов — три первых места на первенстве Приволжского федерального округа. В этом сезоне мой план — выполнить мастера спорта и, желательно, выиграть «Резерв России». Пока у меня неплохие результаты, поэтому я думаю, что шансы есть.

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Организаторами Первенства Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия-Пермь».

Золотые медали Первенства Пермского края в своих возрастных категориях завоевали:

— 50 м (вольный стиль) — Вероника Караваева (Пермь), Кира Манохина (Пермь), Кирилл Панцырев (Пермь), Семен Шлыков (Пермь);

— 100 м (вольный стиль) — Кира Манохина (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Кирилл Панцырев (Пермь), Арсений Чернега (Пермь);

— 200 м (вольный стиль) — Кира Манохина (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Семён Демидов (Краснокамск), Арсений Чернега (Пермь);

— 400 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семён Демидов (Краснокамск), Максим Подъячев (Березники);

— 800 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семён Демидов (Краснокамск), Фёдор Кислицын (Березники);

— 1500 м (вольный стиль) — Юлия Шайхутдинова (Пермь), Мария Новожилова (Березники), Семён Демидов (Краснокамск), Семён Фальковский (Березники);

— 50 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Оса), Кирилл Панцырев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);

— 100 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Пермь), Кирилл Панцырев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);

— 200 м (на спине) — Анна Салихова (Пермь), Мария Смирнова (Оса), Данил Гусев (Пермь), Матвей Онянов (Березники);

— 50 м (брасс) — Дарья Копылова (Оса), Алена Корякина (Березники), Тимофей Пермяков (Пермь), Лев Воложанин (Березники);

— 100 м (брасс) — Дарья Копылова (Оса), Софья Чугунова (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Лев Воложанин (Березники);

— 200 м (брасс) — Виктория Степанова (Березники), Арина Чугаева (Кудымкар), Илья Никифоров (Пермь), Лев Корчагин (Пермь);

— 50 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Пермь), Вероника Караваева (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Матвей Онянов (Березники);

— 100 м (баттерфляй) — Дарья Копылова (Оса), Софья Гейцман (Пермь), Тимофей Пермяков (Пермь), Максим Подъячев (Березники);

— 200 м (баттерфляй) — Анфиса Ашихмина (Пермь), Дарья Христиани (Березники), Арсений Щукин (Березники), Семён Корчагин (Пермь);

— 200 м (комплексное плавание) — Ксения Селеткова (Пермь), Анна Юринова (Губаха), Матвей Овчинников (Пермь), Матвей Онянов (Березники);

— 400 м (комплексное плавание) — Ксения Селеткова (Пермь), Дарья Христиани (Березники), Арсений Щукин (Березники), Михаил Попов (Пермь);

— эстафета 4х50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Георгий Курганов, Вячеслав Ходяшев (Пермь), Варвара Алферова, Татьяна Вольская, Ева Ушакова, Кира Манохина (Пермь);

— смешанная эстафета 4х50 метров (комплексное плавание) — Кирилл Панцырев, Артём Спасин, Ева Ушакова, Татьяна Вольская (Пермь);

— смешанная эстафета 4х50 метров (вольный стиль) — Кирилл Панцырев, Данил Гусев, Ева Ушакова, Кира Манохина (Пермь).

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

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