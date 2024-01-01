Алёна Бронникова Из-за скачка напряжения часть домов в Перми осталась без воды Причина устанавливается Поделиться Твитнуть

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yandex.ru

Вечером 14 ноября в Перми часть домов осталась без водоснабжения. Причиной этому стал скачок напряжения. В «Россетти Урал» порталу «Вкурсе.ру» сообщили, что в 19:17 отключилась кабельно-воздушная линия напряжением 110 кВ «Застровка — Западная», цепь 2.

В связи с этим у «Новогор-Прикамье» остановились насосные станции: ЧОС 2, БКВ2, Северная, Заречная, Кислотные Дачи. В Мотовилихинском, Ленинском и частично Свердловском районах может наблюдаться пониженное давление воды вплоть до полного её отсутствия. Жители сообщают, что в некотроых домах перестали работать лифты и домофоны, в магазинах возникли перебои в работе касс.

Все станции, за исключением БКВ2, были перезапущены, водоснабжение восстанавливается. В ближайшее время подача воды будет производиться в полном объёме. Причина скачка напряжения устанавливается.

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