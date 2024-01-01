«Метафракс» примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме 2024 года Поделиться Твитнуть

Привлечение молодёжи, экологическая политика, технологии будущего и промкооперация — «Метафракс» представит на Пермском инженерно-промышленном форуме ряд направлений деятельности, объединённых тематикой устойчивого развития.

В центре внимания — обучение молодёжи для работы на высокотехнологичном производстве. Компания поделится опытом реализации федерального проекта «Профессионалитет». На базе Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) в Губахе создан образовательно-производственный кластер отрасли «Химическая промышленность» по подготовке специалистов для всего Прикамья. «Метафракс» выступил опорным работодателем в этом проекте. Разработаны актуальные программы среднего профессионального образования по специальностям, связанным с химией, проведён капремонт помещений колледжа, обновлены мастерские и лаборатории, установлено учебное оборудование, соответствующее реальным условиям работы на производстве.

Второе направление — экология. В прошлом году общие затраты «Метафракс Кемикалс» на охрану окружающей среды составили 155,8 млн руб. Затраты на функционирование очистных сооружений превысили 95 млн руб., на охрану атмосферного воздуха – 23,5 млн руб. В модернизацию оборудования очистных сооружений инвестировано более 16 млн руб. По результатам регулярных замеров состояния атмосферного воздуха предприятие много лет работает без превышения ПДК вредных веществ.

Компания реализовала ряд крупных экологических проектов. Крупнейший из них — установка выделения CO2, возведённая в рамках комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ). Благодаря её запуску значительно снижен объём выбросов в атмосферу. В 2023 году в составе комплекса АКМ также была введена в эксплуатацию установка очистки сточных вод. Это биологические очистные сооружения с полным циклом очистки сточных вод от новых производств. Кроме того, завершено техническое перевооружение установки термического обезвреживания промышленных стоков. Агрегат обеспечивает сбор, приём и обезвреживание стоков производств уротропина, пентаэритрита и комплекса АКМ.

Третье направление связано с разработками, нацеленными на достижение технологического суверенитета страны. Стратегия «Метафракс Кемикалс» предполагает планомерное увеличение объёмов внутренней переработки метанола для наращивания выпуска его высокомаржинальных производных. При этом компания планирует оставаться на российском рынке метанола одним из ведущих игроков. В рамках работы на ПИПФ-2024 «Метафракс» планирует обсудить с экспертами варианты использования параформа на российском рынке, в том числе и в агропроме, как обеззараживающего средства. Будет продолжена и дискуссия об использовании метанола, как экологичного топлива.

Для максимального привлечения потенциала предприятий Прикамья к решению технологических задач на ПИПФ-2024 «Метафракс Кемикалс» и правительство Пермского края подпишут новую дорожную карту по взаимодействию с промышленным комплексом региона. «Метафракс» видит много интересных предложений по сотрудничеству с пермскими предприятиями в области промкооперации. По итогам 2023 года объём закупок у пермских предприятий составил 69% в общей сумме закупок компании. Реализация дорожной карты будет способствовать увеличению объёмов производства организациями края продуктов и услуг для «Метафракс Кемикалс».

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