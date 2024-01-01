Филиал «ПМУ» одержал победу в краевой спартакиаде Росхимпрофсоюза Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми в 2024 году вновь стала лучшей в спартакиаде Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза.

В спортивных состязаниях по 12 видам спорта в течение года принимали участие 11 команд, которые представляли ведущие организации химической отрасли Прикамья, среди которых филиалы «ПМУ» и «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Перми и Березниках, ПАО «Уралкалий» в Соликамске и Березниках.

Спортсмены «ПМУ» заняли первые места в шести видах спорта: лыжных гонках, гиревом спорте, футболе, легкоатлетическом кроссе, волейболе и баскетболе. В соревнованиях по дартсу сотрудники предприятия стали бронзовыми призёрами.

Серебряным призёром спартакиады стала березниковская команда «Уралкалия». Бронзовая награда досталась спортсменам «Метафракс Кемикалс» из Губахи.

Алексей Клейн, председатель Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза:

— Высокие спортивные результаты сотрудников филиала «ПМУ» — это закономерный итог многолетней работы по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни на предприятии. Мы видим хороший пример для многих компаний Пермского края, не только в химической отрасли. Дисциплина, нацеленность на результат — качества, позволяющие удерживать лидирующие позиции не только в спорте, но и на производстве.

Фото: Андрей Хузин

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

«Уралхим» уделяет большое внимание развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни в регионах присутствия: выступает генеральным партнером масштабных спортивных мероприятий, поддерживает федерации по разным видам спорта, помогает своим сотрудникам достигать хороших спортивных результатов, проводя спартакиады между подразделениями предприятий. В филиале «ПМУ» ежегодно проходит заводская спартакиада по 16 видам спорта.

С актуальными вакансиями в филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» можно познакомиться по ссылке.

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