Синоптики назвали территории Прикамья, которые скоро засыплет снегом Регион попал в зону интенсивных осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 13 ноября, через территорию Пермского края прошёл тёплый фронт глубокого циклона, которые принёс с собой сильные снегопады. Тёплая погода с температурой воздуха от -2˚ до +1˚, на востоке до -4˚ и большим количеством осадков сохранится в регионе вплоть до воскресенья, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Уже за минувший день в Березниках, Чердыни и Губахе выпало по 6 мм осадков. На остальной территории — от 0,5 до 4 мм, в Перми — 3 мм. Тем самым с начала ноября в Губахе выпало 113 мм осадков, что составляет почти 150% от нормы для данного месяца. В Чердыни осадки составили 88 мм, что соответствует 122% месячного значения, а в Бисере зафиксировано 70 мм, что является 104% от месячной нормы.

В ближайшие дни обильные осадки продолжатся. Существенная прибавка снежного покрова ожидается прежде всего на севере и востоке края. В субботу и в ночь на воскресенье снегопады пройдут по всей территории Прикамья, а на востоке края они будут сильными.

В результате за этот период на севере и востоке края ожидается ещё 25-35 мм осадков, на остальной территории — 5-15 мм. Есть вероятность увидеть отметку 50 см снега на метеостанции в Губахе к концу этой недели.

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