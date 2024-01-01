Прокуратура в Перми потребовала закрыть незаконный ломбард У организации нет лицензии Поделиться Твитнуть

Прокуратура Мотовилихинского района Перми выявила магазин, который занимается незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов.

В ведомстве пояснили, что комиссионный магазин работал в Перми без лицензии на осуществление данного вида деятельности. Ломбард заключал с пермяками комиссионные договоры о предоставлении денег под залог движимого имущества и процента комиссии. О каком конкретно магазине идёт речь, в прокуратуре не уточнили.

По итогам проверки индивидуального предпринимателя привлекли ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов). Его оштрафовали на 30 тыс. руб.

Ведомство также направило в суд иск о запрете осуществления ИП ломбардной деятельности по предоставлению денежных средств на возвратной и возмездной основе.

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