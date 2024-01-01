В Прикамье скончался 24-летний Влад Фатыков Он боролся за жизнь после аварии, сделавшей его инвалидом в 2007 году Поделиться Твитнуть

В мкр. Кондратово скончался 24-летний Влад Фатыков, который на протяжении долгих лет боролся за жизнь после ужасной аварии сделавшего его инвалидом. Его мама, Ларисе Фатыковой, всё это время воспитывала ребёнка одна. Об этом сообщается в паблике «Кондратово» ВКонтакте.

В 2007 году семилетнего мальчика сбил на пешеходном переходе автомобиль, когда он переходил дорогу с мамой. После этого Влад оказался в реанимации, где пробыл два месяца. После ДТП мальчик получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Из здорового и жизнерадостного мальчика он стал инвалидом и не мог в самостоятельно ходить и питаться. За прикованным к кровати мальчиков ухаживала мама.

Ситуация обострилась, когда в марте 2023 года он заболел ковидом, после чего его подключили к аппарату ИВЛ. Он очень похудел и почти перестал разговаривать. Для выживания ему стало необходимо дорогостоящее иностранное питание, которым его кормили с помощью трубок и шприцов.

Сейчас объявлен сбор средств для помощи в организации похорон.

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