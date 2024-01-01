На трассе Березники-Соликамск в Прикамье в ДТП погиб водитель «Хонды» Двух его пассажирок отвезли в больницу с травмами Поделиться Твитнуть

На территории Соликамского городского округа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель иномарки, ещё двух человек госпитализировали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что авария случилась 13 ноября около 18:00 на автодороге Березники-Соликамск. На 37 км трассы водитель автомобиля «Хонда» 2000 г.р. при выполнении разворота не предоставил преимущество автомобилю «Кранборт», который ехал в попутном направлении.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Двух пассажирок «Хонды», 1979 и 2008 г.р., отвезли в больницу с различными травмами.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства происшествия.

В связи с аварией сотрудники Госавтоинспекции Пермского края напоминают всем водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Во время движения важно учитывать погодные и метеорологические условия.

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