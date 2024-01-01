В пермском Политехе разработали проект по хранению углекислого газа под землёй в течение 200 лет Эта разработка поможет снизить выброс парниковых газов в атмосферу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Сотрудники Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали проект захоронения углекислого газа в одном из водоносных объектов, рассчитали необходимые объёмы и параметры хранилища, а также экономическую выгоду такого предприятия.

По мнению учёных, экологический эффект от использования водоносных горизонтов позволит снизить выброс парниковых газов в атмосферу и сдержать развитие глобального потепления. Разработанная экономическая модель содержит все расходы по капитальным вложениям и операционным затратам.

Проект может окупиться в течение 15 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале «Записки Горного института» 2024. Исследование было выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Свои результаты пермские учёные смогли получить после серии лабораторных экспериментов для изучения физико-химических свойств образца воды с объекта и углекислого газа при изменяющихся условиях. Как рассказал руководитель проекта АНО «Пермский НОЦ» Антон Козлов, эксперименты показали, что углекислый газ плохо растворяется в пластовой воде, поэтому при его закачке необходимо учитывать, что весь объём газа будет находиться в свободном состоянии в пластовых условиях.

«Мы также рассчитали предполагаемые масштабы хранения газа на промышленном объекте. С вероятностью 90% объём коллектора составит не менее 103177 тыс. куб. м. При улавливании 400 тыс. тонн углекислого газа в год закачка может продолжаться на протяжении 202 лет и составит 80,95 млн тонн», — пояснил доцент кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, кандидат технических наук Павел Илюшин.

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