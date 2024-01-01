Алёна Бронникова Стали известны имена лауреатов премии Пермского края в области науки за 2024 год Размер премии составляет 100 и 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В Законодательное собрание Пермского края внесён проект постановления об утверждении персонального состава лауреатов премии в области науки за 2024 год. По информации пресс-службы ведомства, документ планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента 28 ноября.

Согласно опубликованному на сайте министерства образования Прикамья перечню, к участию в конкурсе на соискание премии по восьми номинациям была допущена 71 заявка.

За лучшую научную работу в области физико-математических наук лауреатом премии I степени стал завкафедрой теоретической физики ПГНИУ Виталий Дёмин, написавший работу «Теоретические задачи материаловедения для Пермского края». В области химии и наук о материалах — завотделом органического синтеза «Института технической химии» УрО РАН Юрий Шкляев за работу «Новые пути синтеза азотсодержащих гетероциклов».

Лучшей научной работой в области технических наук стало исследование авторского коллектива «Исследование нелинейных эффектов в горных породах при фильтрации жидкостей и газов». Её авторами стали директор образовательного центра Когалыма (филиал Пермского политеха) Владимир Поплыгин, главный научный сотрудник кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Михаил Гузев и доцент кафедры Михаил Турбаков, старший научный сотрудник лаборатории природных газовых гидратов ПНИПУ Евгений Рябоконь и научный руководитель лаборатории Евгений Кожевников.

Премию в номинации «Медицинские науки» получит авторский коллектив, состоящий из завкафедрой ортопедической стоматологии ПГМУ Наталии Асташиной, завкафедрой оториноларингологии ПГМУ Алексея Еловикова, доцента кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ Андрея Байдарова и завкафедрой Александра Южакова, а также завкафедрой цифровой стоматологии «Российский университет медицины» Сергея Арутюнова. Они исследовали разработку бионического протеза уха на основе интеллектуальных и медицинских 3D-технологий.

Лауреатом премии в области наук о Земле стал авторский коллектив ПГНИУ из завкафедрой метеорологии и охраны атмосферы Николая Калинина и профессора кафедры картографии и геоинформатики Андрея Шихова. Они занимались изучением опасных метеорологических явлений и их воздействия на лесной покров Пермского края в условиях современных изменений климата.

В области биологических и сельскохозяйственных наук победил «Цикл работ наноструктурированных диагностических реагентов для тест-систем широкого спектра специфичности» старшего научного сотрудника Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН Павла Храмцова. В области гуманитарных наук — работа «Традиционная культура Пермского края в зеркале диалектной лексики» профессора кафедры теоретического и прикладного языкознания ПГНИУ Ирины Русиновой.

Победителем в номинации «Социально-экономические и общественные науки» признан проректор по научной работе Чайковской государственной академии ФКиС Владимир Зебзеев. Он является автором научной работы «Теория и практика педагогического контроля спортивной подготовленности спортсменов в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье».

Список всех лауреатов премии I и II степени опубликован пресс-службой ЗС. Каждому из перечисленных учёных присваивается звание «Лауреат премии Пермского края в области науки», вручаются почётный диплом, почётный знак и денежная премия. За премию I степени — 200 тыс. руб., за премию II степени — 100 тыс. руб.

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