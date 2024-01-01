В Прикамье введены новые меры поддержки для сельхозтоваропроизводителей Поделиться Твитнуть

В среду, 13 ноября, в правительстве Пермского края объявили о введении новых мер поддержки для малых и средних предприятий, работающих в агросекторе. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, теперь предприниматели агрокомплекса получат доступ к льготному финансированию.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в ходе личных встреч с представителями сельского хозяйства в Пермском крае поступает ценная обратная связь. Фермеры высказывают инициативы по развитию сельского хозяйства, расширению производственных мощностей и освоению новых земель. Большую часть этих предложений исходит от аграриев из сектора МСП.

«Мы намерены распространять практику льготного лизинга и кредитования для закупки оборудования и техники для для сельхозтоваропроизводителей. Заинтересованность в этом предпринимателей на селе — большая. Лично убедился в этом, пообщавшись с руководством предприятия ООО «Овен» из Кунгурского округа», — добавил губернатор.

Анна Быкова, глава Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства, отметила в своем отчете, что по инициативе губернатора в Пермском крае уже год действует программа льготного инвестиционного кредита для МСП в обрабатывающей промышленности и индустрии гостеприимства. В 2024 году к этому инструменту добавится льготный лизинг промышленного оборудования.

«Действующий портфель по этим направлениям в АО «Микрофинансовая компания предпринимательского кредитования Пермского края» составляет на сегодняшний момент более 150 млн рублей, дополнительно 23 проекта прошли предварительное одобрение и находятся на этапе сбора документов. Мы отмечаем опережающий рост финансовых показателей у предприятий, воспользовавшихся поддержкой, в сравнении со среднеотраслевыми показателями», — отметила Анна Быкова.

Внесённые изменения расширят целевых групп, которые могут претендовать на получение субсидированных инвестиционных займов и льготного лизинга. Средства, которые будут получены, могут быть направлены на закупку, к примеру, оборудования для производства, хранения, переработки и упаковки сельскохозяйственной продукции, включая, в частности, системы капельного орошения для капусты или технологии переработки картофеля. Также существует потребность со стороны компаний в оборудовании для лабораторного анализа качества сельхозпродукции.

«Совместно с Министерством агропромышленного комплекса проработали данный вопрос с сельхозпредприятиями края — получателями мер поддержки по линии министерства, и как минимум 70 предприятий заинтересованы и удовлетворяют всем необходимым требованиям. Внесенные изменения позволят стимулировать инвестиционную деятельность и в отрасли переработки продукции сельского хозяйства, не снижать набранные темпы, даже в условиях высоких кредитных рыночных ставок», — добавила Быкова.

По итогам рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил краевому Агентству по развитию малого и среднего предпринимательства также проработать дополнительные меры поддержки для предпринимателей из отрасли креативных индустрий. Это позволит поддерживать и развивать традиционные ремесла и народные художественные промыслы региона.

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