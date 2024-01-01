Пермские энергетики «Т Плюс» в 2024 году увеличили объём восстановленных бордюров на 40% Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» подвёл итоги восстановления благоустройства в местах проведения летних ремонтов в Перми. Всего в ходе подготовки к отопительному сезону 2024/25 в краевой столице было уложено 43,3 тыс. кв. м асфальта. Это почти в 1,5 раза превышает площадь нового спортивного комплекса «Энергия». В порядок приводились как полосы дорожного движения, так и тротуары.

Объекты улично-дорожной сети восстановлены энергетиками «Т Плюс» в обязательном порядке для обеспечения комфорта горожан. Во всех районах Перми проведена отсыпка газонов на площади 32 тыс. кв. м. Такие меры помогают развивать озеленение пермских улиц и обеспечивают сохранение садовых культур.

Ещё одним важным элементом городского пространства являются бортовые камни, которые при установке образуют бордюры — границы между проезжей частью и пешеходной зоной. Они повышают безопасность дорожного движения для всех участников.

В 2024 году в местах перекладок теплосетей в Перми было установлено 1320 бортовых камней. Этот показатель более чем на 40% превышает аналогичный результат прошлого года. Для продления срока эксплуатации дорожного покрытия использованы бордюры из износостойких материалов.

Для укладки нового дорожного полотна теплоэнергетики «Т Плюс» применили 15 тыс. тонн песчано-гравийной смеси (рост на 74%), 6,9 тонн асфальтобетонной смеси (рост на 23%), 9,5 тонн щебня (рост на 17%). Чёткое соблюдение технологии при укладке стройматериалов позволит обеспечить долгосрочную защиту тепломагистралей, расположенных под транспортными потоками и в местах пешеходного трафика.

«Восстановление благоустройства входит в перечень обязательных мероприятий при подготовке теплосетевой инфраструктуры "Т Плюс" к отопительному сезону. Задача теплоэнергетиков — привести в порядок все улицы, где до этого были уложены новые трубы. Мы всегда действуем на опережение, не только улучшая качество услуг теплоснабжения, но и обеспечивая развитие городской среды Перми», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Отопительному сезону 2024/25 в Перми предшествовала тщательная подготовка. Для надёжного теплоснабжения плановые ремонты проведены на 4 ТЭЦ, 2056 км тепловых сетях, 27 малых котельных, 10 насосных станциях и 418 центральных тепловых пунктах. Качество услуг теплоснабжения контролируют сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Минувшим летом энергетики «Т Плюс» провели монтаж порядка 24 км новых тепломагистралей в Перми. Наибольшие объёмы перекладок реализованы в м/р Закамск — свыше 8 км трубопроводов. Современные трубопроводы появились на улицах Газеты «Звезда», Мира, 9 Мая, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской, Пихтовой и др.

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