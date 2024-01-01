В Перми пройдёт финал чемпионата по бережливому производству Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках Пермского инженерно-промышленного форума пройдёт финал Регионального межотраслевого чемпионата «LEAN-технологии-2024». Организаторы мероприятия — Региональный центр инжиниринга, Пермская торгово-промышленная палата и компания «Инновационные Бизнес Системы» при поддержке министерства промышленности и торговли Пермского края.

Соревнования «LEAN-технологии-2024» объединят команды различных предприятий региона, которые продемонстрируют применение бережливых технологий для оптимизации процессов, повышения производительности и внедрения улучшений в бизнес. Участники оценят свои производственные процессы, разработают кайдзен-идеи и создадут эффективные производственные модели, направленные на оптимизацию результатов.

В финале примут участие восемь команд из таких компаний, как «Редуктор-ПМ», «НПК-Пермские моторы», «Чайковский завод «Механика», «Газпром трансгаз Чайковский», «Суксунский оптико-механический завод», «Медисорб», «Метафракс Кемикалс» и «АВИСМА». Мероприятие пройдёт 29 ноября на площадке «Пермь Экспо» с 10:00 до 13:00 в конференц-зале №1. Ведущей и экспертом станет Ирина Решетникова, генеральный директор ООО «МК «ИБС».

По словам Елены Зверевой, руководителя Регионального центра компетенций Пермского края, одной из целей чемпионата «LEAN-технологии» является улучшение формирование эффективной команды единомышленников, что способствует повышению вовлечённости в корпоративные процессы.

«В этом году чемпионат приобретает более масштабное значение для нашего региона. Я увидела большое количество людей, кто действительно вдохновлён и живёт идеями бережливого производства. Желаю всем участникам эффективных производственных процессов», — отметила Елена Зверева.

Губернатор Дмитрий Махонин не раз отмечал, что мероприятия в рамках национального проекта «Производительность труда» направлены на укрепление экономического положения предприятий, что, в свою очередь, влияет на стабильность региона. Также важным является повышение квалификации работников.

«Даже если предприятие уверено, что работа выстроена эффективно, поверьте, есть тонкие места. Особенно это касается компаний, где много оснастки, технических процессов, где есть простои в производстве. Каждый раз, когда с рабочим выездом посещаю предприятие, то сразу по организации даже рабочего места сотрудника вижу, участвует оно в нацпроекте или нет», — рассказал глава региона.

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