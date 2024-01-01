В 2025 году в дорожную отрасль в Прикамье направят более 36 млрд рублей Планируется отремонтировать 236 км дорог и построить 10 км новых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году объём ассигнований на реализацию мероприятий дорожного фонда Прикамья составит более 36 млрд руб. Об этом заявил на заседании краевого правительства министр транспорта региона Сергей Вешняков, подводя итоги 2024 года и обозначая планы на 2025 год.

«На строительство и реконструкцию запланировано 16 млрд руб., на 2 млрд руб. увеличена субсидия муниципалитетам. Она составляет 6 млрд руб. Планируем построить и реконструировать более 10 км, а отремонтировать 236 км в автомобильных дорог общего пользования», — сообщил глава ведомства.

Подводя итоги 2024 года, министр отметил, что на мероприятия дорожного фонда была направлены средства в размере 33 млрд руб.: на инвеспроекты в качестве строительства и реконструкции дорог выделено более 19 млрд руб., а на поддержание нормативного состояния дорог местного значения по всем видам программ — 4 млрд руб.

«В этом году уже отремонтировали 458 км по всему Пермскому краю, завершаем работы по строительству и реконструкции дорог более 9 км», — отметил Вешняков.

Отметим, на сегодняшний день протяжённость автомобильных дорог Пермского края составляет 33 тыс. км. Из них 542 км — дороги федерального значения, а 3,5 тыс. км — регионального.

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