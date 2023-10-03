Объявлен шорт-лист третьего ежегодного конкурса «Лидер Пермского края» Поделиться Твитнуть

Завершился первый этап оценки заявок на региональный конкурс «Лидер Пермского края» (16+). В шорт-лист попали проекты, занявшие призовые места в 16 номинациях. Победители в каждой категории будут определены краевой комиссией во главе с губернатором Дмитрием Махониным. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Конкурс «Лидер Пермского края» был учреждён по инициативе главы региона в 2022 году для выявления значимых инициатив организаций и индивидуальных предпринимателей, а также для поддержки лидеров в области социальных и экономических перемен.

В этом году было подано свыше 300 заявок в 16 номинациях, включая категории «Индустрия», «Спорт», «Здравоохранение», «ЖКХ», «Культура», «Туризм» и др.

Заявки, занявшие три первых места по количеству набранных баллов на основе работы экспертных советов, выходят в следующий этап конкурса. В ходе него краевая комиссия, возглавляемая губернатором, простым голосованием выберет победителей в различных направлениях. Также будет выбран победитель в категории «Номинация года», который будет определён среди всех представленных заявок.

По словам организаторов, интерес к конкурсу увеличивается с каждым годом, что подтверждает его значимость как для региона, так и для компаний, стремящихся к признанию своей работы. Конкурс стал платформой для демонстрации достижений организаций, независимо от их сферы или размера.

Лучшие организации в своих категориях будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в декабре. Лидерам Пермского края вручат памятные знаки с гербом региона, а победители получат право использовать логотип конкурса в своей деятельности, что поможет выделить их достижения в оформлении зданий и при реализации проектов.

Организации, не прошедшие в следующий этап, смогут участвовать в новом сезоне конкурса, который состоится в 2025 году.

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