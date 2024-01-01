Алёна Бронникова Власти Прикамья обязали владельца отремонтировать «Дом Крылова» Здание является объектом культурного наследия Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства законного владельца ОКН регионального значения «Дом подрядчика Н.К. Крылова». Здание находится на ул. Куйбышева, 46 в Перми.

Согласно документу, в рамках мероприятий по сохранению ОКН до 30 сентября 2026 года необходимо провести ремонт крылец. Кроме того, собственник должен разместить на здании информационную табличку об объекте культурного наследия в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства.

Деревянный одноэтажный особняк был построен в 1827 году по проекту архитектора Пермского горного правления И.И. Свиязева для известного в городе строительного подрядчика, купца 1-й гильдии Никиты Кондратьевича Крылова из Саратова. Здание является архитектурным памятником русского деревянного классицизма первой трети 19 века с учётом традиций уральской крестьянской усадьбы.

После смерти купца в 1871 году дом продали городскому обществу, а в 1873-м передали в пользование находившейся в соседнем здании общественной богадельни. После революции в нём располагалось санитарное бюро, затем — диспансер, до весны 2008 года — ГУЗ «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». В конце 2010 года особняк выкупило ОАО «Стройземнедвижимость-Пермь».

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