Алёна Бронникова Пермский краевой суд освободил из колонии уфимского активиста Рустем Мулюков был осуждён за экстремизм Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

Пермский краевой суд 12 ноября освободил из колонии Рустема Мулюкова (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом) в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Уфимский активист отбывал наказание в пермской ИК-29.

Летом 2023 года Кировский районный суд Республики Башкортостан признал его виновным в участии деятельности «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы. По решению Мотовилихинского районного суда Перми осуждённый должен был оставаться в колонии до 7 января 2026 года.

Мулюков является инвалидом I группы. Из-за тяжёлого заболевания он просил освободить его от отбывания наказания. Представители ГУФСИН подтверждали, что трижды в неделю вывозят его на гемодиализ.

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