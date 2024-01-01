Алёна Бронникова
Пермский краевой суд освободил из колонии уфимского активиста
Рустем Мулюков был осуждён за экстремизм
Пермский краевой суд 12 ноября освободил из колонии Рустема Мулюкова (признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом) в связи с состоянием его здоровья. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Уфимский активист отбывал наказание в пермской ИК-29.
Летом 2023 года Кировский районный суд Республики Башкортостан признал его виновным в участии деятельности «Штаба Навального» (сеть штабов признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и назначил ему наказание в виде 2,5 года лишения свободы. По решению Мотовилихинского районного суда Перми осуждённый должен был оставаться в колонии до 7 января 2026 года.
Мулюков является инвалидом I группы. Из-за тяжёлого заболевания он просил освободить его от отбывания наказания. Представители ГУФСИН подтверждали, что трижды в неделю вывозят его на гемодиализ.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.