Пермский НОЦ представил на ADIPEC технологию, применяемую для очистки вод КУБа Всего в международной выставке в Абу-Даби приняли участие 10 предприятий Прикамья Поделиться Твитнуть

В Международной выставке-конференции в области нефтегазовой и нефтехимической промышленности ADIPEC-2024, которая проходила с 4 по 7 ноября в столице ОАЭ, участие приняли 10 пермских предприятий.

На объединённом стенде Пермского края свою продукцию представили «ЭЛКАМ», «ИНГК», «Мотовилиха — гражданское машиностроение», «Кредо-Пласт», «Эрис КИП», «Сорбент», «Раян пласт», «Биттехника», «ППМТС «Пермснабсбыт» и Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование». Участники и гости мероприятия ознакомились с оборудованием для нефтедобычи, компрессорными установками, газоперекачивающими агрегатами, газоанализаторами, СИЗ, промышленной химией.

Как сообщает правительство Прикамья, в ходе выставки было проведено более 50 встреч с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Индии, Конго, Камеруна и Индонезии. Семи пермским организациям удалось заключить контракты или выйти на предконтракты с прямыми покупателями и возможными дилерами.

Пермский НОЦ представил новую уникальную технологию очистки воды и промышленных стоков, которую уже применяют для реабилитации загрязнённой территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Первые результаты испытаний показали, что она позволяет получить на выходе воду, очищенную от бериллия, кобальта, лития, железа, кальция и магния. При этом часть остающихся после очистки веществ можно использовать в качестве сырья для химической промышленности и получения новой продукции с повышенной добавочной стоимостью.

Также на выставке был представлен макет уникального газотурбинного двигателя мощностью 2 МВт и проект изготовления на его основе газотурбинного энергетического агрегата (ГТЭА)-2000 «Иртыш» производственно-инжиниринговой компании «ИНГК». Среди преимуществ установки отмечается возможность получать электроэнергию в отдалённых от инфраструктуры районах, где в качестве топлива можно использовать попутный нефтяной газ и дизельное топливо.

В промышленную кооперацию с иностранным бизнесом на данный момент вовлечено более 140 компаний региона. Выход на международные рынки и выстраивание сотрудничества с зарубежными партнёрами помогает развивать компетенции, повышать узнаваемость Пермского края и экономическую стабильность предприятий.

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