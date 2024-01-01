Алёна Бронникова Прокуратура обязала мэрию Перми привести в порядок дорогу в Свердловском районе Виновных привлекут к административной ответственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Свердловского района Перми обязала власти города привести в нормативное состояние автомобильную дорогу по ул. Ординской. В ходе проверки были выявлены многочисленные дефекты дорожного полотна.

По информации надзорного органа, проверка соблюдения законодательства была организована после обращения в ведомство местного жителя. Сотрудники установили, что участок дороги по ул. Ординской от ул. Героев Хасана до ул. Полазненской, рядом со школой № 94, находится в ненормативном состоянии.

«При его обследовании совместно со специалистом Госавтоинспекции управления МВД России по Перми отмечены многочисленные дефекты полотна в виде выбоин и просадок, что создаёт угрозу безопасности участникам дорожного движения. По итогам проверки в МКУ "Содержание объектов благоустройства", осуществляющему содержание автомобильной дороги, внесено представление», — рассказали в районной прокуратуре.

Кроме того, ведомство инициировало рассмотрение вопроса о привлечении виновных к административной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в пермскую ГАИ. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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