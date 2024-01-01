Партдесант «Единой России» осмотрел строящиеся и отремонтированные объекты в Прикамье Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партийный десант из депутатов, активистов и общественников «Единой России» осмотрел строящиеся и отремонтированные по народной программе объекты в территориях Пермского края.

В Мотовилихинском районе Перми идёт строительство двух социально значимых объектов: школы и детской поликлиники. Оба находятся на личном контроле депутата Государственной думы РФ Романа Водянова.

Мониторинговые группы партдесанта местного отделения регулярно осуществляют контрольные выходы на данные объекты. В настоящее время завершается монтаж каркаса школы по ул. Уральской, 110. Строители возводят стены и перегородки, утепляют цоколь, монтируют окна, системы вентиляции и отопления. Открытие нового образовательного учреждения запланировано на 2025 год.

По ул. Шмидта, 56а строители ведут отделку новой трёхэтажной детской поликлиники. Учреждение здравоохранения площадью 4,5 тыс. кв. м будет принимать до 350 детей в смену. Здесь будут кабинеты разных специалистов, включая хирургов и педиатров, а также дневные стационары по офтальмологии и педиатрии, лаборатория.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

К новой поликлинике будут прикреплены около 14 тыс. детей из Городской детской клинической поликлиники № 1. Работы планируют завершить в 2025 году.

Напомним, строительство объектов сферы здравоохранения Пермского края ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и адресной инвестиционной программы Пермского края и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В Большесосновском муниципальном округе партийный десант местного отделения партии проинспектировал обновлённый районный центр культуры и досуга. В течение лета в нём провели ремонт зрительного зала и сцены: покрасили стены, установили навесные потолки, заменили пол в зале и на сцене, двери, осветительные приборы, на эвакуационных путях выложили плитку, отремонтировали систему отопления, добавили дополнительные радиаторы.

Ремонтные работы проведены в рамках партпроекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный дом культуры».

Приятным бонусом к обновлённому залу стал подарок от ПАО «ЛУКОЙЛ» — звуковое оборудование, которое приобретено в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и нефтяной компанией.

В Барде благодаря реализации народной программы партии появилась новая ледовая арена «Барда». В настоящее время здесь проходят учебно-тренировочные сборы, матчи межмуниципального и краевого уровня, круглогодичные тренировки по хоккею с шайбой, организовано массовое катание для всех желающих.

Появление такого объекта — результат комплексного подхода в модернизации спортивной инфраструктуры и развитии физической культуры и спорта Бардымского округа.

Контроль строительства объекта осуществлялся, в том числе, и группой партийного десанта местного отделения партии «Единая Россия».

В Суксунском округе по поручению главы региона, секретаря реготделения партии Дмитрия Махонина состоялся рабочий выезд партдесанта в составе регионального координатора партпроекта «Безопасные дороги», депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Третьякова, заместителя министра транспорта Пермского края Павла Румянцева, представителей округа и специалистов-мостовиков на гидротехническое сооружение пруда в п. Тис. С 2025 года полномочия по ремонту объектов ГТС перейдут на краевой уровень. Поэтому было важно совместно определить действия по восстановлению данного объекта.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

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