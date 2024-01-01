Аренда однокомнатных квартир в Перми за год подорожала на 61% Двухкомнатных — на 34% Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

За прошедший год стоимость аренды однокомнатных квартир в Перми увеличилась на 61%, достигнув 28,6 тыс. руб., об этом пишет сервис «Мир квартир». Аренда двухкомнатных квартир в краевом центре возросла на 34%, составив 33,5 тыс. руб. Средняя цена аренды трёхкомнатной квартиры составляет 41,6 тыс. руб. (+21%).

Если брать средние цифры по стране, то с октября 2023 года цены на аренду квартир возросли не так сильно: однокомнатные подорожали на 32%, двухкомнатные на 26,4%, а трёхкомнатные на 23,3%.

Наибольшее увеличение цен за год произошло в Череповце (+90,3%, +58,7% и +71,9%). Наименьшее удорожание наблюдается во Владивостоке (+7%, +2,4% и +1,7%).

Эксперты предполагают, что рост арендных цен будет сохраняться. Основной причиной этого является недоступность ипотечных кредитов. Ранее программы льготной ипотеки способствовали решению жилищных проблем, однако сейчас россияне вынуждены брать жильё в аренду, что способствует росту цен.

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