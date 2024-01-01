«ЭнергосбыТ Плюс» завершил доставку клиентам «тепловой» квитанции за октябрь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы получили квитанцию на оплату тепла и горячей воды за октябрь.

Квитанции доставляются клиентам в почтовые ящики. Кроме того, на сайтах расчётно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Инкомус» и «Пермэнергосбыт» доступна подписка на получение онлайн-квитанций, доставляемых на электронную почту. В случае возникновения вопросов, касающихся начислений, клиенты могут обратиться в свой расчётно-кассовый центр. Все контактные данные приведены на квитанциях.

В «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают, что платежи за тепло и горячую воду, как и любые другие коммунальные платежи, являются обязательными и безотлагательными. За просрочки и неоплаты законодательством предусмотрены меры по принудительному взысканию с банковских счетов и из личного имущества неплательщиков.

«Своевременная оплата коммунальных услуг — важнейший источник содержания и развития систем жизнеобеспечения наших городов, создания тепла и комфорта в каждом доме. Поэтому мы напоминаем о недопустимости даже самых небольших просрочек платежей», — подчеркнул руководитель управления клиентского сервиса Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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