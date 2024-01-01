В Перми председателя ТСЖ осудили за коммерческий подкуп Он заключил договор с подрядчиком по завышенной цене Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми суд вынес приговор председателю ТСЖ за коммерческий подкуп, совершённый в значительном размере. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на следком по региону.

Как установил суд, 17 мая этого года председатель правления одного из ТСЖ в Перми получил от представителя коммерческой фирмы, которая занималась монтажом противопожарного трубопровода в многоквартирном жилом доме, коммерческий подкуп. Деньги ему передали за заключение договора по завышенной цене. Все работы председатель ТСЖ оплатил за счёт собранных с жильцов денег, которые предназначались на содержание и текущий ремонт общего домового имущества.

Руководителя ТСЖ задержали с поличным при получении взятки в 120 тыс. руб.

Осужденного приговорили к штрафу.

Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, размер штрафа составил 1,25 млн руб. Также осуждённого лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в некоммерческих организациях на три года.

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