Пермский театр оперы и балета создал новый сервис проверки подлинности билетов Так театр решил бороться с подделками Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета

Константин Долгановский

Пермский театр оперы и балета анонсировал внедрение нового сервиса, предназначенного для проверки подлинности билетов. Его создание стало необходимым для театра, учитывая, что случаи фальсификации билетов на представления в последнее время участились.

«Мы постоянно просим вас не покупать билеты в театр с рук — из-за риска их подделки. Однако случаи, когда кто-то таким образом портит себе вечер, участились. Мы понимаем, что могут быть разные обстоятельства: например, билеты вам подарили или вы их… нашли. Так или иначе, вы можете быть не уверены в подлинности билетов. Для этого случая запускаем сервис проверки билетов», — говорится в сообщении театра, появившемся в соцсетях.

Чтобы проверить подлинность билета, его обладателю предлагается отправить фото билета со штрих-кодом или написать номер заказа, имя покупателя, событие и дату на электронную почту proverka@permopera.ru. Специалисты театра проведут проверку подлинности документов. В течение трёх рабочих дней в ответном письме придёт информация о статусе билетов.

Отмечается, что таким образом могут быть проверены только билеты, купленные на сайте театра (это абсолютное большинство). «К сожалению, мы не можем дать вам ответ по билетам, купленным в кассе, а также у партнёров театра. Но мы хотим сделать ещё один шаг к тому, чтобы ничего не омрачало вашу встречу с театром», — сказано в информации.

















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