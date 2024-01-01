Задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего жителя Прикамья Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Березниках следователи СК задержали 21-летнего мужчину подозреваемого в убийстве своего 20-летнего знакомого. Молодой человек погиб от ножевого ранения в грудь. Возбуждено уголовное дело.

Как уточнили в СУ СКР по Пермскому краю, преступление произошло ночью 10 ноября на улице, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Позже полицейские и следователи смогли задержать подозреваемого. Скоро ему предъявят обвинение. В следкоме намерены подать ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи территориального следственного отдела уже осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей и потерпевших. Они назначили необходимые судебные экспертизы.

Подробности трагедии рассказало издание 59.ru со ссылкой на подругу убитого молодого человека. По словам девушки, накануне ЧП 20-летний житель Березников поехал в баню с друзьями, а ближе к полуночи ему стал писать и звонить кто-то на телефон. Молодой человек уезжал на встречу, сказав, что идёт на день рождения, а подруге сообщил, чтобы не ждала и ложилась спать, он скоро придёт.

Позднее его тело было обнаружено на ул. Пятилетки, 136 с ножевым ранением в области сердца. Подруга убитого также рассказала о подозреваемом. Сначала следователи задержали двоих, семейную пару из Усолья, а позже женщину отпустили, а задержанным мужчиной оказался приятель убитого.

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