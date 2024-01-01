Алёна Бронникова В Перми на неделе с 11 ноября отключения воды ожидаются в 78 домах Будут проводиться планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

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«Новогор-Прикамье» сообщает, где в Перми с 11 по 17 ноября будут проводиться планово-ремонтные работы, которые потребуют временного отключения водоснабжения. Уточняется, что в некоторых случаях ограничение подачи воды — необходимое требование технологического процесса работ. Всего под отключения попадут 78 домов.

С 19:00 понедельника до утра вторника отключения ожидаются в домах на Комсомольском пр., 59, 63, 65. В среду с 10:00 до 18:30 — на ул. Ленина, 47 и 49, а также на сутки с 9:00 на ул. Кировоградской, 26. В четверг, 14 ноября с 9:00 до 20:00 вода будет отсутствовать в домах по ул. Волховская, 26, Городцова, 31, Кавказская, 2, 8, 11, 33, Менжинского, 11, 13, 15, 33 и Язьвинская, 1.

В течение четырёх часов 15 ноября с 10:00 не будет воды по ул. Коминтерна, 11а, 13 и ул. Куйбышева, 96, 96а, 98, 98а. На сутки в 9:30 отключат воду по ул. Героев Хасана, 70, 72, 72а и в 10:00 — по ул. Амурской, 3, Березниковской, 1, Енисейской, 3, Зелёной, 11, Новозвягинской, 21, 57, Соликамской, 203, Тавдинской, 4а, пер. Бойном, 11, 1-м Бойном, 5 и 9, 2-м Бойном, 5, 4-м Бойном, 3.

В выходные 16 ноября с 12:00 до 19:00 без воды останутся жители домов на ул. Добролюбова, 2, 4, 6, 10, ул. Тургенева, 33д. С 9:00 16 ноября до 10:00 17 ноября — на ул. Макаренко, 19, 21, 23, 25, ул. Старцева, 1, 1а, ул. Юрша, 1, 1а, б, в, 3, 3а, 5, 5а, 7, 54, 54а, 56, 56а, 60, 60а, 62. В воскресенье, 17 ноября, в 9:00 воду отключат в домах по ул. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28 и ул. Тургенева, 37, 39, 41 — до 10:00 понедельника.

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