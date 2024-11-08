Нефтяники «ЛУКОЙЛ-Перми» повысили уровень использования ПНГ до 97,1% Поделиться Твитнуть

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Компания «ЛУКОЙЛ-Пермь» признана победителем конкурса «Охрана окружающей среды» среди нефтегазодобывающих предприятий, который проводится для внедрения лучших практик и технологий в области охраны окружающей среды, декарбонизации и адаптации к изменениям климата. Всего в мероприятии приняли участие более 30 организаций группы «ЛУКОЙЛ».

Церемония награждения состоялась в Бухаре (Узбекистан) в рамках конференции природоохранных подразделений ЛУКОЙЛа. Эксперты оценивали эффективность экологической работы организаций группы «ЛУКОЙЛ», а также уровень достижения ключевых показателей, среди которых — снижение выбросов, объём ремонта трубопроводных систем, восстановление биологического разнообразия в регионах присутствия и др.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Экологи «ЛУКОЙЛ-Перми» проводят регулярный мониторинг качества атмосферного воздуха, почвы, грунтовых и поверхностных вод на территории всех нефтепромыслов. В 2023 году в Пермском крае полностью завершён проект строительства системы сбора и транспорта попутного нефтяного газа (ПНГ). В результате уровень его полезного использования увеличился до 97,1%.

Кроме того, в номинации «Лучшая практика охраны окружающей среды» отмечен проект Андрея Коптелова, ведущего инженера отдела охраны окружающей среды предприятия. Он разработал методические рекомендации по подготовке комплекта документов, касающихся вопросов восстановления биологического разнообразия.

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

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