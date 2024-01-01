МЧС предупредило о гололедице на дорогах Прикамья 12 ноября Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Во вторник, 12 ноября, по информации Пермского ЦГМС, в Прикамье ожидается гололедица на дорогах, местами небольшой, днём умеренный снег, утром и днём в отдельных районах прогнозируется отложение льда и изморози на ветвях деревьев, проводах, поверхности сооружений. При этом ветер будет усиливаться с 4-9 м/с ночью до 7-12 м/с днём.

Температура воздуха в ночное время будет опускаться до -9°, при прояснениях до -14°, в дневное время ожидается от 0 до -5°.

Как предупредили в МЧС, прогнозируемые неблагоприятные погодные явления будут способствовать возникновению заторов на дорогах, увеличению количества ДТП, аварий на объектах ЖКХ и техногенных пожаров.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Пешеходам предписывается с особой осторожностью переходить проезжую часть.

Следует быть осторожными при обогреве жилья печами и электроприборами, а при выходе на улицу — одеваться по погоде.

Телефон экстренных служб — 112.

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