Пермяк погасил долг в 240 тысяч рублей после заключения контракта с Минобороны Приставы заводили на должника 15 исполнительных производств Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю, житель Перми погасил более 240 тыс. руб. кредитов, взятых в банках, после заключения контракта с Минобороны для участия в СВО. Ранее судебные приставы завели на 30-летнего пермяка 15 исполнительных производств.

Так как мужчина не предпринимал попыток погасить многочисленные долги, пристав наложил арест на его расчётные счета в банках. После этого должник сам явился в подразделение ведомства. Он сказал, что подписал контракт с Миноброны, и предоставил копию документа.

В связи с этим приставы приостановили исполнительные производства на период прохождения службы.

Позже, несмотря на отсрочку, боец перечислил всю сумму долга. Аресты с его счетов были сняты, а исполнительные производства прекращены.

Отметим, после подписания контрактов с Минобороны удалось выплатить долги, в том числе по алиментам, уже нескольким жителям Прикамья.

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