Алёна Бронникова В течение недели жителей Прикамья ожидают мокрый снег и гололедица Морозы пока откладываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Неделя 11-15 ноября в Прикамье ожидается теплее климатической нормы на 1-3°. Как сообщают авторы проекта «Метеоролог и я», серьёзные холода пока откладываются, количество осадков будет около нормы.

Начало недели будет облачным, с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах на дорогах сохранится гололедица, ветер северо-западный 5-10 м/с. Днём температура воздуха будет -7…-2°.

Ночью на 12 ноября при прояснениях температура может опуститься до -15°. Днём ожидается —5…0°. Облачная погода с умеренным снегом и гололедицей, ветер 7-12 м/с.

В течение недели существенных изменений погоды не будет. До конца недели ожидается облачность с умеренным снегом, гололедицей и юго-западным ветром, 15 ноября возможны порывы до 15 м/с. В пятницу температура воздуха в течение суток будет на уровне —4…+1°.

По предварительному прогнозу, в выходные температура воздуха в большинстве районов останется в диапазоне —5…0°. Осадки продолжатся в виде снега и мокрого снега, на дорогах — гололедица.

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