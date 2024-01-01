Глава Минпромторга РФ посетил несколько предприятий Пермского края Антон Алиханов находится в регионе с рабочим визитом Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, который 8 ноября прибыл в Пермский край с двухдневным рабочим визитом, встретился с главой региона Дмитрием Махониным и посетил несколько ключевых промышленных предприятий Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Федеральный министр побывал на производственных площадках предприятия «Протон-ПМ» (входит в «Роскосмос»), где ему продемонстрировали ход модернизации литейного производства, которое работает в интересах ракетно-космической и авиационной отраслей. Делегация во главе с Алихановым осмотрела корпус предприятия в Новых Лядах, где будет организовано современные производство двигателей РД-191 для семейства ракет-носителей «Ангара» и другой высокотехнологичной продукции. Инвестпроекту присвоен статус приоритетного.

Глава Минпромторга РФ высоко оценил и разработки «Редуктора-ПМ» (входит в «Ростех»), крупнейшего в стране разработчика и производителя редукторов и трансмиссий для вертолётов. В ходе рабочего визита федеральный министр побывал также на производственных площадках «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК — Авиадвигатель». В этих локациях Антон Алиханов ознакомился с проектами создания авиационных двигателей для гражданской авиации, а также планами предприятий по расширению производства.

В конце первого дня рабочего визита глава Минпромторга РФ посетил предприятие «Сибур-Химпром». На сегодняшний день это единственный в России производитель пластификатора диоктилтерефталата, вспенивающегося полистирола и других продуктов нефтехимии. Министр встретился там с руководством ООО «Сибур», АО «Росхим» и ГК «Титан». Они обсудили реализацию проектов в рамках нового нацпроекта «Новые материалы и химия».

По словам Антона Алиханова, Пермский край — один из крупнейших промышленных центров России, и за 9 месяцев 2024 года индексы промышленного производства и обрабатывающих производств региона демонстрируют положительную динамику и опережают среднероссийские темпы. При этом более четверти валового регионального продукта составляет обрабатывающая промышленность, где ключевыми отраслями являются химия и металлургия. Министр отметил также высокий промышленный потенциал Пермского края.

Дмитрий Махонин отметил, что за счёт федеральной и региональной поддержки предприятиям Прикамья удаётся сохранять инвестиционную активность.

«Для нас очень важна подготовка квалифицированных кадров. Уже со школьной скамьи занимаемся ранней профориентацией ребят, создаем профильные классы, развиваем техникумы и привлекаем ребят на предприятия через целевые договоры на обучение. Всё это в совокупности позволяет решать те задачи и вызовы, которые стоят перед страной», — отметил губернатор.

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