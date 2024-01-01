Зарина Ситдикова В Прикамье неизвестные повредили объекты на обновлённой набережной в Краснокамске Двухлетняя реконструкция прибрежной зоны завершилась в этом году Поделиться Твитнуть

На городской набережной в Краснокамске в ночь на 8 ноября неизвестные повредили опору освещения и ограждение амфитеатра. Об этом сообщается в официальной группе муниципального образования ВКонтакте.

Власти округа предположили, что объекты на набережной могли быть сломаны в результате ДТП. Чиновники предупредили, что подали заявление в полицию по факту повреждения элементов благоустройства и считают причинённый ущерб.

Кроме того, в администрации округа обратились к свидетелям происшествия с просьбой сообщить, что им известно о случившемся. Очевидцам инцидента предлагается позвонить в рабочие дни в МКУ «Краснокамск благоустройство» по тел. (342) 4-54-89.

Реконструкция береговой полосы в Краснокамске была выполнена в рамках проекта «Набережная стихий», победившего в 2022 году во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ. Работы велись в течение двух лет и были завершены в сентябре этого года.

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