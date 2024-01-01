Александра Пермякова 38-летний пермяк обвиняется в даче взятки начальнику колонии Уголовное дело направлено в суд Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

38-летний житель Перми обвиняется в даче взятки в крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в течение двух последних лет, действуя в интересах возглавляемой им коммерческой организации, передал 120 тыс. руб. начальнику колонии.





Деньги он передавал за аренду помещения колонии, которое на законных основаниях не могло быть ему передано. Ещё 200 тыс. руб. он передал руководителю исправительного учреждения за содействие в заключении ряда договоров.





Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение в отношении взяткодателя. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.





Прокуратурой также инициировано привлечение взяткодателя к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).



Санкция 19.28 КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трёхкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица, но не менее 1 млн руб. с конфискацией.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступлений, дал изобличающие себя, посредника и взяткополучателя показания, которые легли, в том числе, в основу уголовного преследования в отношении теперь уже бывшего начальника ИК.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.