Александра Пермякова
38-летний пермяк обвиняется в даче взятки начальнику колонии
Уголовное дело направлено в суд
38-летний житель Перми обвиняется в даче взятки в крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 291 УК РФ).
Санкция 19.28 КоАП предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трёхкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица, но не менее 1 млн руб. с конфискацией.
Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края, в ходе расследования обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступлений, дал изобличающие себя, посредника и взяткополучателя показания, которые легли, в том числе, в основу уголовного преследования в отношении теперь уже бывшего начальника ИК.
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