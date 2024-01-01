Александра Пермякова Двух жителей Пермского края осудили за вымогательство квартиры у инвалида Суд вынес приговор по уголовному делу Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В Пермском крае суд вынес приговор по уголовному делу о вымогательстве квартиры у инвалида.

Как сообщает Прокуратура Пермского края, мужчина под давлением, опасаясь за свою жизнь и здоровье, переоформил документы в пользу вымогателей и лишился единственного жилья. Его комната стоила около 800 тыс. руб.





Уголовное дело по данному факту возбуждено было по материалам проверки прокуратуры Пермского района.





Суд учёл позиции гособвинения и приговорил одного из вымогателей к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 3 тыс. руб. К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима была приговорена и его соучастница.





Кроме того, каждый из них должен выплатить по 100 тыс. руб. в пользу потерпевшего.





Право собственности на комнату будет сохранено за его бывшим владельцем. Прокуратура приняла обеспечительные меры. Решение о признании договора дарения недействительным будет принято в порядке гражданского судопроизводства после того, как приговор вступит в законную силу.

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