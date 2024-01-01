Воспитанники школ искусств Прикамья побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде При поддержке минкульта ребята изучили маршрут, посвящённый императорской семье Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Ученики школ искусств из Чердынского и Куединского округов Прикамья побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде. Поездка, в которой приняли участие 48 ребят, состоялась благодаря национальному проекту «Культура». Об этом сообщает региональный минкульт.

Как уточнили в ведомстве, школьники из Пермского края изучили маршрут «Нижегородские дороги императорской семьи», который включает посещение Верхневолжской набережной и Александровского сада, экскурсии в Усадьбу Рукавишниковых и Государственный художественный музей. Кроме того, воспитанники школ искусств Прикамья побывали в Печерском Вознесенском монастыре и Нижегородском театре драмы.

Министерство культуры Пермского края

В минкульте Пермского края отметили, что Нижний Новгород и Пермь объединяют крепкие культурные связи. Например, в 2023 году в Манеже Нижегородского государственного художественного музея проходила выставка «Пермские боги», посвящённая феномену пермской деревянной храмовой скульптуры. Экспозиция была подготовлена Пермской государственной художественной галереей и Нижегородским государственным художественным музеем. А в честь 300-летия Перми Нижний Новгород подарил городу Шуховскую башню, которая установлена на дорожной развязке вблизи м/р Парковый.

«Нижний Новгород и Пермь всегда связывало тесное партнёрство, а эта поездка поможет ребятам лучше узнать историю и культуру нашей станы и соседнего региона», — подчеркнули в министерстве.

Культурно-просветительские программы для школьников ежегодно реализуются Министерством культуры России. Экскурсионные поездки по России являются для детей прекрасной возможностью познакомиться с культурным наследием страны и приобщиться к истории государства.

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