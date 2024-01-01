С рабочим визитом в Пермский край прилетел глава Минпромторга РФ Антон Алиханов пробудет в регионе два дня Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

В Прикамье с рабочим визитом находится министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, который прилетел 8 ноября. Об этом сообщает портал «В Курсе.ру».

В рамках своего визита министр побывает на местных предприятиях: «ОДК-Пермские моторы», «Протон-ПМ», «Редуктор-ПМ», Пермский пороховой завод и другие, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Также у главы минпроторга запланирована встреча с губернатором Дмитрием Махониным.

Отметим, Антон Алиханов — бывший губернатор Калининградской области. Он возглавил этот регион в сентябре 2017 года. В мае этого года Госдума РФ утвердила кандидатуру Алиханова на должность министра промышленности и торговли. В тот же день указом Путина его назначили на новую должность.

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