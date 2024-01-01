В Перми пройдёт Первенство края по плаванию Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

С 12 по 14 ноября 2024 года в спорткомплексе «Олимпия» пройдёт Первенство Пермского края по плаванию (0+). Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» поддержит проведение состязаний в рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту».

Соревнования будут проходить в двух возрастных подгруппах: 14–15 лет не ниже третьего спортивного разряда, 11–13 лет не ниже первого юношеского разряда. Спортсмены разыграют 84 комплекта наград в таких дисциплинах, как комплексное плавание, баттерфляй, брасс, вольный стиль, плавание на спине. В программе предусмотрены и четыре эстафеты 4х50 м.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены Пермского края в составе команд городов и спортивных клубов. Участники имеют право стартовать в трёх личных видах программы; спортсмены, имеющие первый спортивный разряд и выше, — в пяти видах.

Официальное открытие соревнований состоится 12 ноября в 11:50. Сразу после него пройдут заплывы 50 м брассом, 100 м вольным стилем, 200 м баттерфляем, 200 м на спине, 800 м вольным стилем и две комбинированные эстафеты 4х100 м среди мужчин и женщин по отдельности. На 13 ноября запланированы дистанции: 50 м на спине, 100 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, 200 м брассом, 400 м комплексным плаванием, 1500 м вольным стилем и смешанная эстафета 4х50 м вольным стилем. В третий день соревнований, 14 ноября, спортсмены выступят на дистанциях: 50 м вольным стилем и баттерфляем, 100 м брассом и на спине, 200 м комплексным плаванием и 400 м вольным стилем. Также в этот день пройдет комбинированная смешанная эстафета 4х50 м.

По итогам соревнований определятся пловцы, которые будут представлять Пермский край на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Юность России» (0+) в Челябинске 3–6 декабря 2024 года.

Организаторы Первенства Пермского края по плаванию: Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», спорткомплекс «Олимпия».

Прямая трансляция Первенства будет организована в группе Федерации плавания Пермского края ВКонтакте и на канале в Rutube.

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