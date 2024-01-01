В Прикамье на подрядчика завели дело за хищение денег на капремонт Руководителю организации вменяют мошенничество Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Прокуратура Губахи во время проверки многоквартирного дома, где недавно был сделан капитальный ремонт, выявила нарушения со стороны подрядной организации. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В надзорном ведомстве установили, что работы по капремонту жилого дома по ул. Мичурина, 2 подрядчик выполнил не в полном объёме. В то же время в отчетной документации этот факт подрядчик скрыл. В итоге ему оплатили всю сумму, но не за фактически выполненные работы.

Название организации, выполнявшей ремонт, не уточняется, сумма ущерба тоже.

После проверки прокурор направил материалы в органы предварительного расследования, чтобы привлечь к уголовной ответственности руководителя подрядной организации. Позже было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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