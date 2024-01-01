Мясокомбинат в Пермском крае привлекут к ответственности за загрязнение реки Буй Предприятие сбрасывало сточные воды с превышением ПДК Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства об охране окружающей среды на пермском предприятии по производству мясной продукции. Название предприятия не уточняется.

Как установили в ведомстве, организация допускала сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в левый приток р. Буй. Это нанесло ущерб водному объекту. Помимо этого, предприятие не вело учёт отходов II класса опасности, которые образуются в процессе производственной деятельности.

Итогом проверки стало представление, которое внесла прокуратура директору мясокомбината, а в отношении юрлица прокурор возбудил дело о нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.

Материалы проверки уже поступили на рассмотрение в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.