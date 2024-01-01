Мясокомбинат в Пермском крае привлекут к ответственности за загрязнение реки Буй
Предприятие сбрасывало сточные воды с превышением ПДК
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства об охране окружающей среды на пермском предприятии по производству мясной продукции. Название предприятия не уточняется.
Как установили в ведомстве, организация допускала сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в левый приток р. Буй. Это нанесло ущерб водному объекту. Помимо этого, предприятие не вело учёт отходов II класса опасности, которые образуются в процессе производственной деятельности.
Итогом проверки стало представление, которое внесла прокуратура директору мясокомбината, а в отношении юрлица прокурор возбудил дело о нарушении требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.
Материалы проверки уже поступили на рассмотрение в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.
Устранение нарушений контролирует прокуратура.
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