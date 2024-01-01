Работодатели в Пермском крае стали чаще изучать резюме кандидатов старше 40 лет Причина — нехватка кадров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исследовательский центр Зарплаты.ру, проанализировав 15,5 тыс. резюме, размещённых на платформе в Пермском крае, обнаружил, что работодатели стали больше интересоваться кандидатами в возрасте 40 лет и старше.

Доля резюме от молодых соискателей в возрасте 21-30 лет продолжает снижаться. За два года их количество уменьшилось на 4%. Похожая ситуация наблюдается и в группе 31-40 лет: ранее фиксировавшийся рост доли новых резюме в предыдущие годы прекратился. Демографическая яма, возникшая в 90-х и начале 2000-х, ограничила работодателей в возможностях нанимать в основном молодых специалистов, так как на рынке труда недостаточно соискателей.

Из-за общей нехватки кандидатов работодателям приходится пересматривать свои взгляды на возраст и обращать внимание также на более зрелых соискателей. В итоге доля просмотров резюме кандидатов в возрасте 41-50 лет увеличилась с 19% до 25%, а для группы 51-60 лет — с 8% до 12%. Ранее подобной динамики не наблюдалось.

По наиболее дефицитным профессиям изменения достигают значительно больших значений. Работодатели всё чаще рассматривают резюме опытных кандидатов на должности токарей, продавцов, дворников и др. Однако для ряда профессий сохраняется предпочтение к молодым кандидатам, что характерно для «белых воротничков», таких как маркетологи и системные администраторы, SMM-менеджеры и др.

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