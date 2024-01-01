На выходные в Пермском крае обещают тёплую и дождливую погоду Потепление придёт с Атлантики Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи со смещением глубокого атлантического циклона на север Западной Сибири в Пермском крае 9 и 10 ноября ожидается тёплая, сырая и ветреная погода.

Ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег, а затем — в замерзающий дождь. В большинстве районов произойдёт отложение мокрого снега и образуется гололёд.

По прогнозам синоптиков, с 8 ноября выпадет небольшое количество осадков в виде снега, а в отдельных районах будут гололёдно-изморозевые отложения и гололедица. Температура ночью -9…-4°С, а днём -5…0°С.

Осадки ожидаются в основном умеренные: снег и мокрый снег. В результате в большинстве районов произойдёт отложение мокрого снега на открытые поверхности и образуется гололёд на дорогах.

Днём 9 ноября в Прикамье температурный фон прогнозируется на 2-5°С выше климатической нормы: в ночь на 9 ноября будет -6…-1°С, а в Перми около -3°С. Днём в субботу значительно потеплеет: по краю +1...+5°С, в Перми около +3°С. На следующий день по краю -2...+3°С, в Перми около +1°С.

После интенсивной оттепели с дождями вновь начнётся похолодание. На дорогах образуется гололёд. С 11-15 ноября на территории региона снова установится умеренно-холодная погода с небольшими и умеренными снегопадами.

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