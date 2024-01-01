В Пермском крае предпринимателя могут оштрафовать за организацию незаконного глэмпинга Участок использовался не по назначению Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели проверку на базе отдыха «Тишина», расположенной на земельном участке сельхозназначения в Прикамье, и нашли там нарушения законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка началась после информации, поступившей от Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры. В итоге специалисты Россельхознадзора выехали на место и обнаружили там палатки, вагончики и другие постройки для отдыха. Также выяснилось, что территория, где расположен глэмпинг, не используется для сельскохозяйственного производства. Она зарастала сорняками и деревьями.

В связи с этим ведомство вынесло предпринимателю предупреждение. Его обязали убрать базу, а участок привести в порядок, иначе надзорный орган выпишет ему штраф, а все постройки снесут.

Сейчас материалы проверки находятся в краевом Управлении Росреестра. Это ведомство должно принять меры по использованию земельного участка по назначению.

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