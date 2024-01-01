В Перми кондуктор автобуса осудили за травму 300 тысяч рублей Женщина попала в ДТП, находясь в салоне автобуса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Индустриального районного суда Перми

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск кондуктора о компенсации морального вреда в размере 300 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, в начале января этого года на Шоссе Космонавтов произошло ДТП, в которое попали легковой автомобиль и рейсовый автобус.

В судебном органе уточнили: водитель легковушки двигался с небезопасной скоростью и не учел дорожные и метеорологические условия. Все это привело к и заносу автомобиля и столкновению с автобусом. В результате кондуктор автобуса получила вред здоровью средней тяжести.

По решению суда водителя легковушки привлекли к административной ответственности: мужчину лишили прав на полтора года.

Пострадавшая подала иск в суд. Она потребовала компенсировать моральный вреда в размере 300 тыс. руб. Индустриальный районный суд удовлетворил заявленные требования.

Решение пока не вступило в законную силу.

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